KK Viimsi/Kesklinna KK treenerid Tanel Einastel ja Valdo Lipsul on suurepärane võimalus 9.-13.novembrini viibida koolitusreisil Euroliiga tippmeeskonna Baskonia Vitoria Gasteiz juures. Samas klubis treenib ja mängib ka Viimsi kasvandik Sander Raieste.

Viie päeva jooksul on Lipsul ja Einastel võimalus külastada nii klubi noorte kui ka Euroliigas mängiva esindusmeeskonna treeninguid, seisab KK Viimsi korvpalliklubi kodulehel.

Reisi üheks kõrghetkeks on Euroliiga kohtumine, kus Baskonia võõrustab legendaarse serblase Željko Obradovici juhendatavat Istanbuli Fenerbahce Ülkerit. Mõlemad meeskonnad jõudsid möödunud kevadel Euroliiga nelja tugevaima sekka.

Treeneritel on antud perioodil vaba ligipääs kõikidele klubi noorte ja esindusmeeskonna treeningutele ja kodumängudele. Paljudel rahvusvahelistel koolitustel ja laagrites osalenud Tanel Einaste usub, et selline võimalus tippklubi juures viibida on äärmiselt kasulik.

"Võrreldes klassikalise auditoorse või ka korvpalli erialakoolitusega avaneb nii vaade reaalsele igapäevatööle võrrelduna koolitusel räägitava nö ideaalmudeliga, mida aga reaalses elus harva suudetakse rakendada. Peame just seda teavet oluliseks, et saadud kogemust kasutada ka meie klubi arendamisel ning treeningtöös," sõnas Einaste.