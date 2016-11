Norra laskesuusataja Tiril Eckhoff teatas, et vaatama oma astmale ei kavatse ta enam astmaravimeid kasutada, sest selle ümber on tekkinud nõnda palju poleemikat.

"Ma ei tarvita enam oma astmaravimeid igapäevaselt. Ravimite kasutamine on muudetud justkui häbiväärseks tegevuseks ning sellepärast olen neist loobunud," teatas Eckhoff kohalikule meediale.

Kahekordse maailmameistri sõnutsi on inimesed teda alusetult süüdistama hakanud, kui on kuulnud, et ta kasutab astmaravimeid.

26-aastane norralanna lisab, et tegelikult tal ei olegi rohtu igapäevaselt vaja: "Olukord on keeruline ja seda on veidi raske mõista - minu haigus on kõikuv. Aeg-ajalt võib mul esineda astmat, kuid tänasel päeval peaksin olema terve."