Tiitlivõistlustelt üksteist medalit võitnud Gerd Kanter ütles juba pärast viienda kohaga lõppenud Rio de Janeiro olümpiat, et tahab vähemalt ühe hooaja suures spordis jätkata. Nüüd kinnitab 37aastane kettaheitja, et püsib areenil 2018. aasta EMini.

"Kui varem käis mõtlemine nelja hooaja kaupa, siis nüüd võtaks esialgu kaheaastase tsükli," arutleb Kanter, ent lisab, et pärast järgmist suve on tal plaanis uued mõttetalgud. "Tuleva aasta MM peetakse Londonis ja järgmine EM Berliinis – need on minu jaoks ahvatlevad kohad, kus tuleb tore võistlus. Londonis on piletid juba välja müüdud."

Ometi ei suuda paljud kõrvaltvaatajad mõista, miks Kanter jätkab. Ta on ju tiitlivõistlustelt kõik säravamad medalid juba ammu kätte saanud. Mis vanameistrit ikkagi tiivustab? "Mulle meeldib ketast heita," vastab ta. "See on ka põhjus, miks nii kaua spordis olen."

LAVi laagris tuleb väike muudatus