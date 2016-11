Esiteks on Eesti meeskonnad kahes seni peetud mängus skoori tegemisega hädas olnud. TLÜ/Kalevi keskmine on 59,5 punkti, mis annab kindla viimase koha. Tartlased on visanud 66,5 silma, millega võetakse 37 meeskonna konkurentsis 35. positsioon. Kõige edukam selles vallas on Prienai meeskond, kelle keskmine saldo on lausa 101,5.

Veidi hõlpu toovad kolmepunktivisked. TLÜ/Kalev pääseb punase laterna rollist ning 27,1%-ga hoitakse 35. kohta. Gert Kullamäe hoolealused on 34,4% tabavusega 22. Parimad kaugviskajad on siiani olnud Limburgi mehed, kes on läbi rõnga saatnud 44,7% visetest.

Vabaviskeid on TLÜ/Kalev tabanud 60,9%-liliselt, mis annab eelviimase positsiooni. Tartlased jagavad 24. kohta, olles tabanud 70%-ga. Ainsana üle 90% tabavust on suutnud näidata bulgaarlaste Rilski Sportist.

Eesti meeskondade kiituseks saab tuua välja lauavõitluse. TLÜ/Kalev on keskmiselt 39,5 lauapalliga lausa 7. kohal. Pool palli vähem maha rabanud tartlased on koht tagapool. Lauavõitluse edukaim on Preinai, keskmiselt 46,5 palliga.

Negatiivse poole pealt on tartlased teinud viiendana palju pallikaotusi, kui keskmine number on 17,5. TLÜ/Kalevi mehed on tabeli keskosas 14,5 kaotatud palliga. Suurim patustaja on Šiualiai, kes kaotab ainsana palli keskmiselt üle 20 korra mängus.

Söötude poolest on meie meeskonnad kindlalt tabeli teises pooles. Tartlased on teinud tublilt vaheltlõikeid keskmise näitajaga 8,5 ollakse 11. TLÜ/Kalevil selles vallas midagi suurt ette näidata pole.