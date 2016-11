Rahvusvahelise Jalgpalliliidu (FIFA) distsiplinaarkomisjon määras Eesti Jalgpalli Liidule (EJL) 20 000 Šveitsi frangi ehk umbes 18 500 euro suuruse trahvi ja hoiatuse seoses publikust kostunud hüüetega 10. oktoobril peetud Eesti – Kreeka MM-valikmängul.

FIFA toob ametlikus dokumendis karistuse põhjuseks "solvavad hüüded". EJL kinnitas Õhtulehele, et põhjuseks on kohtumise jooksul kahel puhul vähemalt 15 sekundit kestnud skandeerimine "Fuck You, referee!", millega Eesti koondise toetajad avaldasid pahameelt Ungari kohtuniku Istvan Vadi aadressil ja mille kohtumise delegaat Volodymyr Geninson (Ukraina) oma raportisse märkis.

"Mõistame fännide emotsioone ja miks asjad tol mängul nii juhtusid. Aga eelistaksime, et sääraseid trahve ei tuleks ning koondist toetaks läbi positiivse kaasaelamise. Pragmaatiliselt mõeldes, siis kui kohtunik tunneb end väljakul mõnitatuna, siis võib see pöörduda koduvõistkonna vastu. FIFAle saadetud selgituses vabandasime ja planeerime fänniorganisatsioonidele juhtumit selgitada – mis tingis trahvi ja oma nägemust samuti," ütles EJLi infojuht Mihkel Uiboleht.

FIFA avalikustas täna terve portsu trahve ning Eestile määratud 20 000 franki oli nende seas keskmisest veidi väiksem. Euroopa riikidest said karistada veel Albaania ja Horvaatia 50 000, Kosovo 30 000 ja Ukraina 15 000 frangiga.

Lõpetuseks kaks mittediplomaatilist mõtet: 1) Vad vilistas tolles mängus esimest poolaega silmatorkavalt halvasti ja Kreeka poole kaldu, 2) kui ungarlast sõimatuks eesti keeles, poleks trahvi tulnud.