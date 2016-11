Narva Unitedi klubi teatas oma Facebooki küljel kurbusega, et Peterburis toimunud autoõnnetuses hukkus nende rannajalgpalli meeskonna mängija Ilja Raspopov.

Õnnetus juhtus üleeile. "Raske on leida sõnu... Kolm aastat tagasi tegi just Ilja Peterburis toimunud kohtumisel ettepaneku Eesti liigas mängima hakkava rannameeskonna loomise kohta. Just tänu tema sammudele ja tegutsemisele oleme juba kaks aastat esindanud meie linna ja piirkonda Eesti rannajalgpalli meistriliigas. Iljuhha, aitäh sulle! Jääme sind mäletama just sellise elurõõmsa ja õnnelikuna, nagu sa neil piltidel oled..." seisis Facebookis avaldatud järelhüüdes.