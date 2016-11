TLÜ/Kalevi korvpallimeeskond jõudis eelmisel hooajal Eesti liigas poolfinaali ning suvel tegid klubijuhid veelgi suuremaid plaane. Esimest korda osaletakse eurosarjas, kuid õnnetuseks ollakse kui Murphy seaduse küüsis ning untsu läheb peaaegu kõik, mis võimalik.

"Sel aastal läks valik täiesti puusse," kommenteeris peatreener Kalle Klandorf leegionäride värbamist. Hiljuti saadeti minema Khyle Marshall ja Josiah Heath, pikka pidu pole ilmselt ka Jahmal Jonesi ja Robertas Grabauskasega.

"Pärast 13. detsembrit tuleb meil pikk mängupaus. Grabauskasega oleme kokku leppinud, et ta mängib sinnamaani, ta on ise palunud siis lahkuda. Ja Jonesi jalg on nagu on, ilmselt saadame ka tema minema. Uueks kalendriaastaks vaatame kaks uut meest asemele," lisas juhendaja.

"Aasta tuleb üle elada nii õhukesena nagu ta on. Eesti liigas saame selle koosseisuga hakkama. Vajame liidritüüpe, senised välismaalased seda pole. Las mängivad parem hommikul tööl käivad Vahter ja Saks, kui nad viskavad välismaalastest rohkem punkte!"

TLÜ/Kalev lootis kevadel säilitada mullused liidrid Johnny Berhanemeskeli, Thomas Droney ja Dominykas Milka, kuid hammas ehk raha ei hakanud neile enam peale. Järgmisel nädalal võõrustatakse eurosarjas Rumeenia klubi Tirgu Mures ning Klandorf usub, et ka praeguse tosina mängijaga on seda meeskonda võimalik võita.