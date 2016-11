Tänu eelmise hooaja MMil Marie Turmanni ja Harri Lille saavutatud 6. kohale on Eestil reaalne võimalus jõuda curlingu segapaarismängus 2018. aasta taliolümpiale. Eesmärgi saavutamiseks palkas alaliit nimeka šotlasest treeneri Brian Gray.

"Loodame väga, et Grayl õnnestub aidata Eesti curlinguvõistkond esmakordselt olümpiajääle. On rõõmustav, et meie mängijad saavad otsustaval hooajal treenida järjekindlalt ühe ja väga tugeva treeneri käe all," ütles curlinguliidu president Fred Randver pressiteate vahendusel.

Gray ootused Eesti curlingumängijatele on väga selged: “Tuleb mängida paremat curlingut ehk üha kasvaval tasemel."



Gray juhendas Turmanni ja Lille juba eelmisel MMil, nüüd jätkub põhjalikum koostöö. Lisaks koondisemängijate treenimisele viib Gray Eestis hooaja jooksul igal kuul läbi ka ühe neljapäevase laagri, kuhu on oodatud osalema kõik Eesti curlinguvõistkonnad.



Gray parimaks saavutuseks on Šveitsi naiskonna tüürimine 2000. aasta MMil teisele kohale.