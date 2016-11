Mõne nädala eest dopinguga vahele jäänud ja kahtlasi põhjendusi toonud Norra naissuusatajale Therese Johaugile tuli nüüd appi Hiina telekomigigant Huawei.

Teatavasti väitis Johaug, et keelatud aine sattus tema organismi Trofodermini-nimelise kreemi kaudu, mida ta pani huultele päikesepõletuse raviks. Nädalaid pärast skandaali algust teatas Huawei, miks Johaug kreemist abi otsis: sest too on firma reklaamnägu, ees ootas fotosessioon ning naine ei tahtnud põlenud huultega piltidele jääda!

"Rääkisime Johaugiga juba ammu enne pildistamist. Ta ütles, et pole päris terve ja kahtles, kas on sessiooniks valmis. Me mõistnuks teda, kuid ta tahtis teha kõik, et sessioon toimuks," rääkis Huawei kõneisik Lise Pryds Aarstrand intervjuus Norra ajalehele VG.

Seega püüab Huawei ridade vahelt väita, et Johaug tarvitas huulekreemi, sest pelgas vastasel korral firmaga sõlmitud lepingu ülesütlemist. "Professionaalina otsustas ta lepingut täita. Me ei teadnud probleemi kogu olemust, enne kui ta sessiooni tarbeks Belgradi jõudis," lisas Aarstrand.

Huawei avaldas VGs fotod, kuidas nägi Johaug välja enne (5. septembril) ja pärast (8. septembril) väidetavat huulekreemi tarvitamist. Vaata VG loo juures olevaid pilte SIIN! Samas ei varjanud Huawei esindaja, et Johaugile tehti ka nende poolt pildistamiseks korralik make-up.