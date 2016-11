Omaaegne mitme vormelimeeskonna tehniline direktor, Michael Schumacheri Benettonis ja Ferraris seitsme MM-tiitlini aidanud Ross Brawn on üks vähestest, kel on täpsemat infot ligi kolm aastat tagasi rängalt viga saanud vormelistaari tervisliku seisundi kohta ning ta paotas veidi suud.

"Perekond on otsustanud hoida Michaeli privaatsust ja austan seda. On olemas lootustandvaid märke ja palvetame iga päev, et näeksime neid rohkem. Mul on keeruline ühtaegu enamat rääkida ja austada pere privaatsust.

Michaeli seisundi kohta on olnud palju spekulatsioone ja enamik neist on valed. Palvetame ja loodame, et ühel päeval on Michael oma kohutavatest vigastustest taastunud," rääkis Brawn BBC raadiole.