Pärast seda kui Volkswagen otsustas WRC karussellilt maha astuda on palju elavust tekitanud küsimus, kuhu siirduvad tööta jäänud kolm pilooti?

Esimese konkreetsema avalduse teeb M-Sport, kes teatab, et on alustanud vestlusi neljakordse maailmameistri Sebastian Ogieriga.

"Ei ole mingisugune saladus, et ta on alati olnud minu esimene valik," teatas tiimiboss Malcolm Wilson. "Olen täiesti kindel, et suudame talle anda auto, millega õnnestub tal ka viies tiitel võita."

Ta lisab: "Olime juba 2011. aastal lähedal, et ta Fordi meeskonda tuua. Seekord teeme kõik, et teda enam mitte minema lasta."

Kui varasemalt spekuleeriti, et M-Spordi meeskonnas hakkavad sõitma Ott Tänak ja Eric Camilli, siis Volkswageni loobumine on kaardid sassi löönud. "Ootamatul on tekkinud palju kõneainet selle ümber, kes järgmisel aastal autosse ikkagi istuvad. Pidime otsuse langetame järgmisel nädalal, kuid nüüd läheb sellega kindlasti kauem," teatas Wilson.