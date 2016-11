Yaya Toure ja Pep Guardiola suhted polnud üleliia head juba esimestest hetkedest, kui hispaanlane Manchester Citysse saabus. Asi kulmineerus tüliga, mille klattimine siiani hoogsalt käib.

Nimelt ei arvanud Guardiola Toure´d Meistrite liigas mängivasse koosseisu, mille peale elevandiluuranniklase agent Dimitri Seluk tõsiselt vihastas. Ta ründas meeskonna peatreenerit teravate süüdistuste ja väidetega.

Guardiola võttis vastu selge otsuse, et enne kui on tulnud vabandus, siis Toure Cityga kaasa ei tee. Nõnda polegi 33-aastane poolkaitsja tänavu sisuliselt esindusvõistkonna juurest olnud. Täna aga said asja uue pöörde.