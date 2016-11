Tänavu Eesti naiste vasaraheiterekordi püstitanud Anna Maria Orel on vahva piiga, kes teeb kõvasti trenni ja julgeb ka suuri sihte seada. Kas 80 meetrit on püütav tulemus? "Ikka, aga mitte järgmisel suvel," lausub 19aastane sportlane. Tema jõutreener Alar Seim sekkub vestlusse: "Anna, meil pole ju piire!" Õpilane vastab: "Hästi öeldud!"

Kui lähtuda vanusepõhisest võrdlusest, edestab Anna Maria isegi kahekordset olümpiavõitjat ja maailmarekordi 82.98 omanikku Anita Wlodarczykut. Nimelt heitis eestlanna 19aastaselt 67.52 ja poolatar 65.53.

Aasta hiljem oli Wlodarczyku tulemus 69.07. Anna Maria ihkab tuleval suvel alistada 70-meetri-joone. "Eesmärk on võita alla 23aastaste EMil medal ja täita täiskasvanute MMi norm," arutleb ta. "Normi ei ole veel avaldatud, kuid arvan, et see on 71 kuni 72 meetrit."

Esimene iidol oli Klüft