Küll aga ei tea me tihtipeale korralikest töömesilastest suurt midagi peale selle, mida protokollist välja lugeda saab. Teie ees on juba 15-aastasena Meistriliigas debüteerinud Lääne-Virumaa noormees!

Eesti korvpallimeistriliigas on mitmeid mängijaid, keda oleme aastast-aastasse pallimas näinud ning kes on meeskonnas omas rollis asendamatud.

Positsioon: “Õige positsioon on 2-3.” Siiski on tulnud Metsalul tänavu olude sunnil Rakveres hulgaliselt minuteid pallida ka number 4 positsioonil.

Mängijakarjäär: “Alustasin Haljalas kohe esimeses klassis, kehalise õpetaja oli korvpallitreener. Alguses mängisin Aasperes aga sealt läks treener ära ja siis läksin Rakverre trenni Tribuntsovi (Raivo) käe alla.” Lisaks mängudele noorteklassis, debüteeris Metsalu juba 2008/2009 hooajal ka koduses meistriliigas, olles siis 15-aastane. Pärast seda on Metsalu pidevalt kõrgliigas mänginud – 2008-2013 Rakvere, 2013-2016 Rapla ning nüüd tagasi Tarvas.

Tugevad küljed: “Läbi murdmine ja korvialune selg ees mäng.”

Nõrgad küljed: “Kaugelt viskamine, sellega on vaja vaeva näha.”

Iseloom: “Rahulik olen, rohkem kuulan kui räägin.”

Sihid: “Seda näitab elu. Kindlasti on soov jõuda nii kõrgele kui võimalik.” Siinkohal tasuks ära mainida, et mõned head aastad tagasi nimetas Andres Sõber Oliver Metsalut Eesti oma Ricky Rubioks. Hispaanlasest mängujuht pallib juba 2011. aastas NBA-s.

Kõige piinlikum kossuelamus: “See oli siis, kui Armands Škele mulle ankle-breaker´i tegi.”

Vägevaim kossuelamus: “Raplaga esimene pronksmedal, siis oli emotsioon hea. Siis ka, kui Rakverega teiseks tulime.” Tarvasel õnnestus koduse meistriliiga hõbemedal ära napsata 2010. aastal, kui meeskonnas mängisid näiteks sellised mehed nagu Martin Müürsepp ja Valmo Kriisa. Toona 16-aastane olnud Metsalu meenutab seda aega heldimusega. “Täitsa äge oli. Selliseid meeskonnakaaslasi polegi rohkem olnud. Ei saagi kellegagi võrrelda väga.”

Oliver Metsalu oli osaline kahes Rapla järjest võidetud pronksmedalis. (Siim Solman)

Meeskonnast: “Meil on noor meeskond, eks ikka kõik tahavad panna. Vahepeal tekivad erimeelsused aga eks vanemad mängijad üritavad aidata. Usun, et saame üpris hästi hakkama.

Parimad sõbrad: “Mario Paiste, Timo Eichfuss ja Allan Ehte, nendega teeme küll pulli.”

Tarvas vs Rapla: “Rakveres sa võid panna ja on selline vabam mäng. Raplas oli kõik organiseeritud ja käigud olid teada, millal keegi mida tegema peab. Rakveres on tunduvalt vabam korvpall.”

Andres Sõber – naljamees või treener? “Kuigi palju on temas mõlemat. Eks ta viskab pulli ka kui vaja on, aga kui vaja tõsine olla, siis oskab ka seda. Eks ta midagi ikka korvpallist jagab. Või no, ta ei ole suur taktik, aga tal on kindel mänguplaan, mida ta tahab saada.”

Vahva seik Sõbraga: Siinkohal ei meenu Metsalule midagi personaalset, kuid toob välja vana klassika: “Seda ma mäletan väga hästi, millest ka video on, kui ta Reinari maha lubas lüüa. See on eredalt meeles.”

Mitmendana Rakvere hooaja lõpetab? Pärast mõnetist keerutamist: “Eks ise tahaks ikka medalit, aga esikuues oleme kindlasti.” Metsalu lükkab ümber võimalused, et Rakvere võitleb viimaste kohtade eest, nagu mõned hooaja hakul ennustasid.

Kodusest U20 A-divisjoni turniirist: “Muidugi oleks võinud A-divisjoni püsima jääda, aga pole midagi teha. Kodupubliku ees oli igal juhul väga hea mängida.” 2013. aastal peetud kodusel kõrgetasemelisel turniiril jäid eestlased paraku tihedas konkurentsis eelviimaseks. Küll aga oli selle meeskonna üks tegijaid just Metsalu, kes oli Eesti meeskonna parim lauavõitleja ning kolmas skooritegija. “Eks ma ikka tundsin (end meeskonna liidrina). Andres (Sõber) oli treener ka, et mulle väga tuttav mängustiil, sai korralikult mütata.” Sama turniiri raames pidasid eestlased mängu ka Sloveeniaga, kus mängis endine Rapla mees Ziga Fifolt ning ka praegune jõud Domen Bratoz. “Zigat väga ei mäletanud, aga Bratozit mäletasin väga hästi. Ta tegi meile palju pahandust.”

Oliver Metsalu (palliga) oli kolm aastat tagasi toimunud U20 A-divisjoni Eesti koondise üks kindlaid liidreid. (TOOMAS HUIK)

NBA või Euroliiga? “Euroliiga. Mulle meeldib Fenerbahce ja Olympiacos.”

Eesti halvima viskega viskav tagamängija, kas Raap või Paiste? “Ütlen Raap, Mario on mu meeskonnakaaslane, ta viskab paremini.”

Koer või kass: “Kindlasti koer.”

Hüüdnimed: “Eks see Ricky Rubio oli päris tükk aega. Õnneks nii pole enam kutsutud aga ongi “Oll”.”

Eeskujud: “Eks ikka oma kodukandi poiss Veideman. Elas minust üle tee. Veideka mängustiil mulle meeldib ja samamoodi ka Paasoja.”