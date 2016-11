Keskerakond on endale uut esimeest valmimas ning suure tõenäosusega langeb liisk Eesti korvpalli presidendi Jüri Ratase kasuks. Kui nii peaks minema, siis saab korvpalliliit uue juhi leidma.

"Eesti korvpall läheb edasi ja 18. detsembril, kui toimub korvpalliliidu üldkogu, valitakse ka uus president ja juhatus. Loodan, et see inimene, kes valitakse seal presidendiks, omab piisavat ajalist ressurssi, et sinna panustada," vahendas ERRi spordiportaal Ratase sõnu.

Kahel rindel tema sõnutis tegutseda võimalik poleks: "Kui juhtida Eesti kõige suuremat erakonda ja siis öelda, et mul on veel 24 tunnist varu, et juhtida Eesti armastatumat alaliitu, siis ma ei oleks aus."

"See, kes kandideerib korvpalliliidu presidendiks, peab arvestama oma kalendrisse 3-4 tundi iga päev Eesti korpalli jaoks," kõlas Ratase soovitus järgmisele korvpalliliidu presidendile.