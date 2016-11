Pariisis peetaval tenniseturniiril teenis veerandfinaalis üllatuskaotuse Novak Djokovic ning võib seetõttu langeda ka maailma esireketi staatusest.

Serblane jäi kahes setis 4:6, 6:7 alla Marin Cilicile. See tähendab aga seda, et kui nüüd õnnestub Andry Murrayl võita nii veerand- kui poolfinaalis, saab britist uus maailma esireket.

Esimene tõehetk on juba täna õhtul, kui Murray läheb vastamisi Tomas Berdychiga. Edu korral ootab järgmises ringis Jo-Wilfried Tsonga või Milos Raonic.

Djokovic on ATP tabelit juhtinud 2014. aasta 7. juulist. Tänavusel hooajal on Murray teda varjuna jälitanud ja tundub, et britt saab aasta lõpuks oma tahtmise.