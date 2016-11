Mullune korvpalliliiga NBA finalist ja tunamullune tšempion Golden State Warriors sai läinud ööl juba oma hooaja teise kaotuse, kui alistus Los Angeleses sealsele Lakersile koguni 97:117 (49:65).

Ent kaotusest märkimisväärsem on see, et tolles mänguga katkes Warriorsi ühe liidri Stephen Curry uskumatu seeria. Nimelt oli ta järjest 157 kohtumises tabanud vähemalt ühe kolmepunktiviske (NBA rekord), kuid Lakersi vastu ei sopsanud ta kümnest teelesaadetud kolmesest ühtki.

Olematu kolmeste tabavuse tõttu jäi Curry arvele 13 punkti, kaotajate parim oli Kevin Durant 27 punktiga. Lakersi vedas võidule meeste ühtlaselt hea partii: Julius Randle ja Louis Williams tõid 20, D'Angelo Russell 17 ja veel kolm meest 12 silma.

