Suurepäraselt alustanud Flora (viie minutiga karistuslöök, kolm kornerit ja kaks ohtlikku pealelööki) seevastu oli teisel kolmveerandtunnil enda hale vari – pall ei püsinud kuidagi nende käes, mistap ei tekkinudki neil palju momente, et Sergei Lepmetsa proovile panna. Lõpu eel pääses Madis Vihmann ohtlikult peaga löögile, ent Lepmets päästis.

Lõppseisu vormistas vahetusest sekkunud Kevin Kauber, kuid selles mõttes oli tollest tabamusest vähe tolku, et Infonet alistas samal ajal Hiiul Nõmme Kalju, mis tähendas Levadia jaoks teist aastat järjest hõbedale. Flora lõpetab hooaja pettumustvalmmistava neljanda kohaga, mis vähemalt esialgu jätab nad ka eurokohast ja sellega kaasnevast 230 000 eurost ilma.

Levadia fännid lasid mõnuga pürotehnikal paukuda. (Tiina Kõrtsini)

2. Kuhu jäi Flora 11. meistritiitel?

Kevadesse. Täpsemalt aprillikuusse, mil toona veel Norbert Hurda juhendamisel mänginud Flora suutis seitsmes liigamatšist võita vaid kaks (mõlemad Pärnu vastu). Kui viik Infonetiga ja 1:2 kaotus Levadiale on veel mõistetavad ja andestatavad, siis järjestikused viigid Tartu Tammeka, Sillamäe Kalevi ja Paidega olid tiitlikaitsja jaoks suured pettumused.

Eks üksikuid komistusi lipsas sisse hiljemgi - ka Argo Arbeiteri ametiajal -, ent fakt on see, et kui Arbeiter 13. juulil Flora peatreeneriks sai, oli tabeliseis järgmine: 1. Infonet 42 punkti, 2. Levadia 40, 3. Kalju 40, 4. Flora 31. Seejuures esimese ringiga kogus Flora 27 võimalikust vaid 14 silma.

Miks mullu vägevalt toiminud kuldne koosseis (kust ei lahkunud talvel ükski põhimees) end tänavu kevadel korralikult käima ei saanud, teavad asjaosalised ise kõige paremini. Ent siit-sealt on kostunud jutte, et mängijad olla liialt raami surutud (nii platsil kui väljaspool seda) ning too hakkas neid kehvade tulemuste taustal üha enam kammitsema. Arbeiteri tulekuga kaasnes silmanähtav vaimne vabanemine, ent tiitli kaitsmisest jäi sammuke puudu.

3. Mille taha jäi Levadia 10. trofee?

Komplekteerimise. Levadia teadis juba talvel, et osaleb lisaks kohalikele meistrivõistlustele ka Euroopa liigas, kuid ometi klopsiti kokku üle mõistuse õhuke koosseis, mis lõppeks maksis valusalt kätte ülitiheda graafikuga augusti (kaheksa mängu) lõpus.

Septembrikuisele koondisepausile eelnenud järjestikused kaotused Nõmme Kaljule (1:2) ja Narva Transile (1:3) olid puhtalt tingitud sellest, et Levadia meestel oli kumm tühi. Ja pole ka ime, sest nii Sergei Ratnikov kui juulis teda asendanud Igor Prins pidid terve hooaja sisuliselt läbi ajama 14-15 mehega. Ning seda juhul, kui keegi pole vigane või kaartidega väljas.

Tänane sünnipäevalaps Rimo Hunt. (Tiina Kõrtsini)

Eks mängupäeva koosseisus oli ikka rohkem nimesid, ent duubelmeeskonna noorte platsile pääs oli pigem erandlik nähtus.

Ilmekalt tõestas veel Levadia koosseisuprobleeme 22. oktoobri mäng Pärnuga, kus Prinsi käsutuses oli vaid üheksa esindussatsi registreeritud meest. 2:0 võit toodi küll koju, kuid Eesti mõistes tippmeeskonna kohta on see ebanormaalne olukord.

Situatsiooni näitlikustamiseks ka mõned arvud:

30+ liigamängu : Levadia 8 meest, Flora 8, Infonet 8, Kalju 5.

: Levadia 8 meest, Flora 8, Infonet 8, Kalju 5. 20+ liigamängu : Levadia 14 meest, Flora 13, Infonet 14, Kalju 11.

: Levadia 14 meest, Flora 13, Infonet 14, Kalju 11. 10+ liigamängu : Levadia 17 meest (ent Siim Luts ja Daniil Ratnikov lahkusid suvel, Kevin Kauber liitus suvel), Flora 20, Infonet 19, Kalju 22.

: Levadia 17 meest (ent Siim Luts ja Daniil Ratnikov lahkusid suvel, Kevin Kauber liitus suvel), Flora 20, Infonet 19, Kalju 22. Vähemalt üks liigamäng: Levadia 24 meest, Flora 25, Infonet 22, Kalju 26.

4. Kes oli platsi parim?

Sergei Lepmets. Hoidis oma tõrjetega - eriti avapoolajal, aga viimastel minutitel - Levadiat vee peal ning lõpus tuli otsustavalt väravast välja, et peatada Flora kiirrünnak.

5. Mida peavad meeskonnad edasist silmas pidades parandama?

Levadia - pingi pikkust. Teist sama õhukese koosseisuga hooaega ei tohi meistritiitlist unistav Levadia endale lubada.

Flora - kui tuumik ja peatreener säilivad, siis pole 10kordsele Eesti meistrile talveks muud soovida, kui jõudu tööle!

6. Mida ütlesid asjaosalised?

Siia lisame esimesel võimalusel treenerite-mängijate kommentaarid.

7. Mis saab edasi?

Hooaja lõpp või rahvuskoondis. 13. novembril Brüsselis toimuvaks MM-valikmänguks Belgiaga kutsus Martin Reim Eesti esindusmeeskonda Florast Gert Kamsi, Joonas Tamme, Nikita Baranovi ja Brent Lepistu ning Levadiast Pavel Marini.