Mida ütlesid nelja tippmeeskonna liikmed enne otsustavat vooru?



Nõmme Kalju peatreener Sergei Frantsev: "See mäng ei vaja kommentaare."

Poolkaitsja Sander Puri: "Kõik teavad, et meistriks tulekuks on ainult võitu vaja. Hooaja tähtsaim mäng."





Infoneti peatreener Aleksandr Puštov: „Tegemist on hooaja tähtsaima mänguga ning püüame teha endast kõik võimaliku, et see saaks olema klubi jaoks ajalooline samm!“





Aleksandr Puštov (Toomas Tatar)

Ründaja Jevgeni Harin: “Meid ootab raske viimne võitlus tiitli eest! Pikendasime intriigi nii enda kui ka fännide jaoks, mistõttu kõik selgub laupäeval. Meeskond on meelestatud karmiks, kiireks ja emotsionaalseks mänguks ning on valmis andma endast 100%, et saavutada seda, mille poole oleme nii kaua püüelnud. Kavatseme mängida vaid võidule, püüda realiseerida kõik võimalused ja võtta mängu enda kontrolli alla. Ootame oma fänne, et teha see oluline samm üheskoos.”



Levadia peatreener Igor Prins: "Viimases voorus on meie ainus eesmärk võit!"

Keskkaitsja Igor Morozov: "Meeskond valmistub ja häälestub mänguks maksimaalselt ning annab endast võidu nimel parima."



Flora peatreener Argo Arbeiter: "Usun, et oleme treeninud ja mänginud kogu teise poole hooajast väga hästi ja kogunud kõige rohkem punkte. Kuna olime algseisus -12 punkti, siis sellest lähtuvalt eksimise ruumi ei olnud kogu poolaasta vältel.



Kõik eksimused tunduvad väga rängad ja pettumust valmistavad. Eriti ränka pettumust tundsime peale viimast mängu, kuna olime juba suutnud tulla tagasi tiitlivõitlusesse. Aga elus eralduvad tugevad isiksused nõrkadest just selle järgi, kui kiiresti nad tõusevad pärast langemist."

Argo Arbeiter (LAURA OKS)

Poolkaitsja German Šlein: "Tulemas on Premium liiga viimane mäng, mis on meie jaoks väga olulise tähtsusega. Anname endast kõik, et see hooaeg väärikalt lõpetada ."