Täna teatati BC Kalev/Cramo Facebooki lehel, et Janar Soo vahetab klubi vähese mänguaja tõttu. Mees jätkab mängimist Eestis, ent mitte oma varasemas koduklubis Raplas, vaid Kalevi suurima konkurendi Tartu Ülikooli ridades!

"BC Kalev/Cramo ja Janar Soo on jõudnud üksmeelele, et noor ja andekas mängumees vajab edasiseks arenguks rohkem mänguaega, kui klubi talle võimaldada saab. Seega täname Janarit meie klubi edusse antud panuse eest ja soovime talle kõigi sportlike eesmärkide täitumist," seisis Kalev/Cramo postituses.

Veidi hiljem andis Tartu Ülikool teada Soo tulekust. "Suur rõõm, et klubiga liitub üks eesti mängija ja usun, et ta on meile suureks abiks. Tagamängijaid meil küll on, kuid sellest hoolimata usun, et Janar leiab siin oma rolli. Vähetähtis ei ole seegi, et mees avaldas ise soovi Tartusse tulla ning mis mul sellise motiveeritud ja hea töössesuhtumisega mängija vastu olla saab. Ei ole Janariga isiklikult enne koostööd teinud, kuid olen temast palju positiivset kuulnud, niiet ootan tulevikku huviga," sõnas peatreener Gert Kullamäe tartlaste Facebooki küljel.