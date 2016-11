Igor, 2:1 võit Flora üle. Mängujärgse tähistamise põhjal tundus, et tõeliselt magus võit teile. No kindlasti. Teada oli, et viimane voor võib üllatusi pakkuda. Enne just küsiti, et kas jackpot jäi tulemata, usun, et jackpoti tegime ikkagi ära. Meil oli vähe ruumi, pidime oma mängu võitma ja ootama ning lootma, et teises mängus (Hiiul Kalju ja Infoneti vahel - M.T.) midagi juhtub. Paraku läks nii, [et Infonet võitis 2:1 ja tuli meistriks].

Hooaja kokkuvõttes 2. koht annab mingil määral mõnusa positiivse tunde lõpetuseks?

Kindlasti. Ega oleks mingi muu tulemus tulnud, siis ei oleks nii rahulik siin. Neljanda koha puhul oleks kõigil detsibellid üleval. Hea, et suutsime mängu võita ja järgmiseks aastaks eurokoha kindlustada.

Infonet tuli täna meistriks, mis neile võidu tõi?

Tublid, ainul õnnesoovid! Minu arust on nende edu taga see, et nad on suutnud mitu aastat oma koosseisu stabiilsena hoida. Mitte nii, et seitsme meest läheb ja seitse meest tuleb. Nad on suutnud küllalt stabiilse jõugu luua. Ega neilgi pole kerge olnud, aga nad on rasketest mängudest välja tulnud ja asjad oma kasuks pööranud, millest meil natuke puudu jäi.

Kaks punkti jäi teil Infonetiga vahet, mille taha tiitel jäi? Kuhu need punktid kadusid?

Mänge oli kõvasti, kuhu jäi. Eks need kaotused ja viigid on. Mulle natuke ei meeldinud see, et mingid mängud on 0:0 ja siis lataki lüüakse meile 3:0. See näitab ebastabiilsust, mida endale lubada ei saa.

Oli see hõbemedal tänavu selle satsi maksimum või võinuks ka kulla peale timmida meeskonna?

Usun, et kõik võimalused olid meil kulla peale mängida, eks tuleb mingisugune tagasivaade teha. Minu arust mingil hetkel ei suutnud me mingites mängudes maksimaalselt pingutada ja tulid kaotused. Millest see tulenes, raske öelda. Mingi hetk ei saanud aru, kas võistkond on füüsiliselt väga valmis ja milliseid trenne teha.



Mida isiklikus plaanis tulevik toob?

Raske öelda, kõik lahtine, jutuajamised seisavad ees.