Jalgpalli Eesti meistrivõistluste viimasele voorule liidrina vastu tulnud FC Infonet alistas kaotusseisust Nõmme Kalju 2:1 ja tuli klubi ajaloos esimest korda Eesti meistriks.

"Klubi president lubas, et teeb kõik, et meeskond hakkaks meistritiitli nimel mängima. Nii ka läks," sõnas hooaja eel FC Levadiast klubisse saabunud Infoneti vasakkaitsja Dmitri Kruglov pärast tänast mängu. "Loodan, et klubi ootab ees väga suur areng ja minul õnnestub selles osaleda."

Vaata Õhtulehe videost, mida rääkis Kruglov mängust - miks läks avapoolaeg Kalju vastu nurja ja mida teisel poolajal paremini tehti?