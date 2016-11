Alustasite täna hästi, saite edu, aga teine pooaleg muutus kardinaalselt. Mis nihu läks? Esimene poolaeg oli selgelt meie käes, suutsime värava lüüa ning vastasel ei olnud suurt variantigi peale ühe. Teisel poolajal vajusime liiga alla. Tahtsin, et meeskond mängiks kõrgemalt, aga kahjuks ei suutnud nad seda teha. Vajusime surve alla ega suutnud sealt välja tulla. See oli võtmekoht.

Tiitlikaitsja FC Flora kaotas viimases voorus eduseisust 1:2 FC Levadiale ning jäi hooaja kokkuvõttes neljandaks, mis vähemalt esialgu tähendab ka Euroopa liigast eemale jäämist. Juulikuus meeskonna Norbert Hurdalt üle võtnud Argo Arbeiter leidis, et ei võtnud maksimumim hoolimata tõigast, et liider Infonet oli tol hetkel 11 punkti kaugusel.

Peale seda, kui Sina meeskonna üle võtsid, on Flora kõige rohkem punkte kogunud. Kas tunned, et võtsid maksimumi? Ei võtnud, maksimum oleks meistrid. Võimalus oli olemas, ei saanud maksimumi. Selge pettumus. Minu jaoks oli see eelmise nädala laupäevane jamps, mis viimasel 10 minutil toimus, need individuaalsed valeotsused... minu jaoks kukkus maailm kokku.

Sinnani olin kindel, et kui Kalju vähegi aitab, oleme viimase mänguni sees. Aga me ei suutnud, järelikult peab igaüks - ka mina - vaatama peeglisse ja mõtlema, mis läks valesti, mida igaüks oleks saanud paremini teha.

Fakt on, et kogusime kõige rohkem punkte. Olime selg vastu seina, kus iga eksimus on kuradi karm. Nuta või naera, aga see on fakt.

Meeskond oli pärast Sillamäe viiki, mis oli nagu kaotus, väga maas. Kõigepealt oli vaja nad üles tõsta ja siis Levadia vastu mänguplaan paika saada, mis tegelikult esimesel poolajal toimis väga hästi.

Kas tagantjärele saab öelda, et Sillamäe pettumus kandus üle tänasesse või oli pea ikkagi puhas?

Muidugi oli pea puhas, sellest pettumusest saime ilusti üle. Seda ei saa öelda, et selle tõttu keegi midagi tegemata jättis.

Võib-olla on see minu viga. Kui tulin, ütlesin kohe meestele, et meil on selg vastu seina, me ei saa eksida. Meil ei ole eksimisruumi. Võib-olla see pidev surve natuke teatud inimesi murdis. See võib nii olla, aga ei pruugi. Ma ei tea.

Nikita Baranov jäi täna pingile. On ta terve?

Tal oli väike probleem tervisega, aga Madis [Vihmann] mängis supermängu.

Aga koondist silmas pidades?

Elame-näeme, ei oska veel 100% öelda. Sinna on õnneks natuke aega veel.

Sul oli hooaja lõpuni Floras nii-öelda katseaeg, mida tulevik toob?

Tõenäoliselt tuleb muidugi istumine juhatusega, aga ma ei saa jätkamise vastuseid anda. Kõigepealt tuleb vähe sügavamlt mõelda, kas läks nii nagu nad ootasid. Tõenäoliselt ei läinud, neljas koht ei olnud see, mida oodati.

Aga endal huvi, tahe ja motivatsioon jätkata on olemas?

Loomulikult! Kahtlemata, siin pole küsimustki!

Kui koht välja arvata, kas jääd enda Florasse toodud mõjuga rahule?

Kui jätta teatud mängudest teatud perioodid välja, kus vajusime ja eksisime, siis kindlasti. Suutsime kõikides mängudes enamus aega päris ohtlikku, ründavat ja atraktiivset jalgpalli mängida.

Ilus on maitse asi, aga ründavat jalgpalli. Samal ajal hoidsime endal taga asjad suhteliselt okeid

Flora tuleb nüüd karikasarjas Kalju ja Infoneti fänn olla, et eurokoht saada.

Ütleme nii, et fingers crossed. Kas just fännid, aga selge, et seda kohta on vaja.