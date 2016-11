Eesti jalgpallimeistriks kroonitud FC Infonet on Eesti tippjalgpallis erandlik nähtus, sest kui Flora, Levadia ja Nõmme Kalju on viimastel aastatel peatreenerit vahetanud, siis Infonet mitte, vaid jäänud ustavaks Aleksandr Putšovile. Täna saabus tasu kannatlikkuse eest.

Esimesel poolajal oli näha, et poisid olid närvis ja peas olid igasugused segavad mõtted. Lisaks tegime kohe 3. minutil vea, millest Kalju lõi juhtvärava. Aga esimese poolaja lõpus tundsin juba, et asjad loksuvad paika ning vaheajal olin riietusruumis marurahulik, sest olin veendunud, et leiame üles oma mängu, millega oleme seni edu saavutanud. Nii asjad ka läksid.

Kirjelda palun oma tööalast suhet klubi presidendi Andrei Leškiniga? See paistab olevat väga usalduslik.