Tiitlikaitsja FC Flora kaotas viimases voorus eduseisust 1:2 FC Levadiale ning jäi hooaja kokkuvõttes neljandaks, mis vähemalt esialgu tähendab ka Euroopa liigast eemale jäämist. Flora vasakkaitsja Markus Jürgenson arutles tagantjärele, et ehk mängiti esimesel poolaastal Norbert Hurda käe all liialt kaitsva stiiliga. Täna kõik justkui algas hästi, aga lõppes nii halvasti, et pole isegi eurokohta.

Esimene ja teine poolaeg erinesid päris kardinaalselt. Eks seis mängis ka oma rolli, aga lasime teisel poolajal Levadial end liiga alla suruda. Meie ründaja jäi liiga üksikuks, meeskond ei jõudnud järele ja Levadia sai oma tahtmise teisel poolajal. Kas see, et teil täna enam tiitlipingeid polnud, aitas teid?

Usun, et enamus meeskonda on minuga nõus, et terve teine poolaasta polnud meil pinget peal, sest jäime esimesel poolaastal nii tagaajaja rolli, et see, et me lõpus veel sekkusime, oli boonus.

Võin öelda, et läksime täna mängima nagu iga teist mängu. Ei kammitsenud meid mingi eurokoht või midagi, üritasime oma asja ajada nagu iga nädal.

On selge, et teie tiitel jäi tänavu kevadseese. Esimese ringiga kogusite vaid 14 punkti. Ometi teie kuldne tuumik ja peatreener säilisid. Mis ikkagi hooaja alguses valesti läks?

Raske öelda. Me ei ole kollektiivselt analüüsinud, aga arvan, et mängisime liiga kaitsvat mängujoonist. Zakaria Beglarišvili ei ole kaitsemängija, ta on ründaja. Tuleb arvestada mängijanatuuridega ja võib-olla kaitses natuke tema pealt järgi anda, kui ta selle rünnakul mitmekordselt tasa teeb. Ma ei kujuta ette, kui palju meil esimesel poolaastal neid 0:0 mänge oli, aga... hoidsiem küll taga nulli, aga selle võrra rünnakuteravust nappis. hea küll, me ei realiseerinud ka kõige paremini, aga mängustiil oli liialt kaitsev. Ehk et Norbert jättis liiga vähe loovust rünnakul? Oli liialt jäiga joonisega?Ma ei taha kritiseerima hakata ja selleks pole ka põhjust. Temal oli oma nägemus, mängijad peavad tegema seda, mida treener ütleb. Tähtis on piiri tunnetamine. Kui annad karjale mängijaile ründes täieliku vabaduse, siis suure tõenäosusega edu ei saavuta. Ega Argo ei lase meil ka teha, mida tahame. Temalgi on konkreetsed liikumised, aga ehk pisut rohkem väravale suunatud. Täiesti vabaks ei saa ründes lasta. Norbert oli ehk natuke liiga raamides, aga tagantjärele on seda lihtne öelda. Oleks me mõne 0:0 puhul mõne palli sisse löönud, olekski ju pilt teine olnud. Täna meister on Infonet, kas teenitult?

Arvan küll. Võitjate üle kohut ei mõisteta. Palju õnne neile esimese tiitli puhul. Neil on väga hea ja kõrge klassiga mängijad ja hea treener. Meil jäi nendega küll saldo plussi, aga see on lollide lohutus. Kas see võiks ka laiemas plaanis Eesti vutile midagi tähendada?

Arvan ja loodan küll. Eks rahvas võib ka tüdinenud olla, et ainult Flora, Levadia või Kalju võidab. Infoneti näol on meil juures väga kõrge tasemega meeskond, mis peaks pikas perspektiivis liigale kasuks tulema. Üks suur on juures.