Inglismaa jalgpalli Premier League'i 11. voorus alistas Londoni Chelsea täna koduväljakul 5:0 Evertoni ja tõusis liiga liidriks.

Tabeliseisu järgi pidanuks Stamford Bridge'il nägema tasavägist duelli, sest kohtusid neljas ja kuues meeskond, kusjuures Evertoni kaitse oli enne tänast Premier League'i paremuselt teine - 10 mänguga oldi endale lastud lüüa vaid kaheksa väravat.

Täna sõitis Chelsea aga Evertonist teerulliga üle. Lömastav 5:0 võit võeti tänu Eden Hazardi kahele väravale ning Marcos Alonso, Diego Costa ja Pedro tabamustele. Kodupublik oli ekstaasis, mida jagati ka peatreener Antonio Contega.

