Sunderlandi jalgpalliklubi sai Inglismaa kõrgliiga 11. mänguvoorus lõpuks kirja hooaja esimese võidu, kui 2:1 alistati Bournemouth. Mängu sangariks kerkis 1:1 viigivärava löönud Victor Anichebe, kes veetis platsil 90 minutit, kuigi tegi juba avapoolajal viga oma roietele.

"Esimesel poolajal sain roidemõra ja ei saanud korralikult liikudagi," vahendab Daily Mail nigeerlase Sky Sportsile antud intervjuud.

Vaatamata vigastusele ei küsinud Anichebe vahetust ja rassis väljakul lõpuvileni. Sealjuures jäi Sunderland teisel poolajal vähemusse, ent suutis siiski läbi Anichebe teenitud ja Jermain Defoe realiseeritud penaltile 2:1 võita.

"See võit on peatreeneri nimel, sest viimased paar nädalat pole me vääriliselt mänginud." pühendas Anichebe liigatabelisse kukkunud kolm punkti David Moyesile. "Tema on see, keda kõik igal pool süüdistavad, kuigi meie oleme ju väljakul."

Vaatamata võidule jätkab Sunderland liigas viimasena. Täna Manchester Unitedit võõrustavast Swansea Cityst ollakse maas väravate vahega.