Cleveland Cavaliers jätkab unelmate korvpalliliigas NBA kaotuseta. Möödunud ööl saadi nibin-nabin 102:101 jagu Philadelphia 76ersist, vahendab AFP.

Nagu skoorist saab välja lugeda, oli tegu väga pingelise mänguga kahe meeskonna vahel, kel senisest hooajast ette näidata vaid ühte liiki tulemused. Kui Clevelandi mehed oli esimeses viies matšis tunnistanud vaid võite, siis Philadelphia jaoks oli kaotus juba viies järjestikune. Sealjuures tegi 76ers mängu viimasel minutil suisa kolm(!) pallikaotust.

Mängu lõpus oli kuival ka Cleveland – võidukorvi viskas Channing Frye 65 sekundit enne matši lõppu.

Cavaliersi superstaar LeBron James andis kokku 14 resultatiivset söötu ja noppis 8 lauapalli. Tähtsaim statistika on aga tema 25 visatud punkti, sest sellega tõuseb James NBA kõigi aegade resultatiivseimate mängijate arvestuses esikümnesse. Varem oli 10. kohal Hakeem Olajuwon, kelle kontole kogunes 18 liigahooajaga 26 946 punkti. Jamesil kulus selle tähise ületamiseks 993 mängu – 245 vähem kui Olajuwonil.

"See tähendab, et olen mänginud koos paljude suurepäraste meeskonnakaaslastega, kes on mind usaldanud ja andnud mulle võimaluse väljakul oma asja ajada. See on peamine," kommenteeris James oma saavutust. Järgmisena ootab teda ees Elvin Hayesi sihtmärk – 27 313 punkti.