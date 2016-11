Sebastian Vettel ei olnud Mehhiko GPl rahul Max Verstappeni ja võistlusdirektori Charlie Whitingu otsustega ja andis sellest läbi raadioside Ferrari meeskonnale ja tervele maailmale teada. Verstappeni praeguse ja Vetteli endise meeskonnakaaslase Daniel Ricciardo arvates võiks sakslane end veidi talitseda.

"Kui su esimene instinkt on vajutada raadionuppu ja hakata lihtsalt sõnu välja pritsima, siis peaksid asju palju kainema mõistusega võtma," vahendab Ricciardo sõnumit Vettelile Crash.net. "Uskuge mind, ma kasutaksin kaks korda kangemaid sõnu, aga esmalt pean endaga maha väikese monoloogi ja alles siis panen raadio tööle. Kõike ei ole vaja ka eetrisse lasta – ropenda kiiver täis ja siis saad mõned hetked hiljem palju rahulikumalt oma arvamust avaldada."

Austraallase sõnul on talle silma ja kõrva hakanud, et Vettel on sel hooajal tavapärasest palju närvilisem: "Eks teda ilmselgelt häirib, kuidas hooaeg kulgenud on, sest ta ootas, et neil on võimalus Mercedestega võidu sõita, aga nii pole läinud. Ta on varemgi närvil äinud, aga sel aastal on see kuidagi ebaharilikum ja ilmselt pingutab ta selle kõigega veidi üle."