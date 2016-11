Kuigi veel pole teada, millises masinas ning kuidas Eesti parim rallisõitja Ott Tänak karjääri jätkab, on autoralli MM-sari muudatuste lävel. Kolmapäeval peeti Pariisis WRC-sarja korraldajate koosolek, kus arutati muuhulgas seni Sebastien Ogierile tuska tekitanud reglementi, vahendab Autosport.

Nimelt on seniste reeglite järgi pidanud MM-sarja üldliider reedeti ja laupäeviti alati esimesena katsele minema, mis pärsib eriliselt edu just kruusarallidel. Nii on see teinud karuteene mitmekordsele maailmameistrile Ogierile, kes ongi reegli vastu oluliselt protestinud.

Autospordile teadaolevalt otsustati Pariisis, et MM-sarja üldliider on kohustatud esimesena katsetel startima vaid ralli avapäeval, laupäeviti ja pühapäeviti startimiseks kasutatakse aga sama süsteemi nagu 2014. aastal ning starditakse ümberpööratud tulemuste järjestuses.

Ühtlasi arutati uue punktisüsteemi juurutamist - kui varem jagati nn punktikatsel punkte vaid kolmele paremale, siis nüüd võivad lisa teenida viis parimat sõitjat. Nõnda teeniks punktikatse võitja 5, teine koht 4, kolmas koht 3, neljas 2 ja viies sõitja 1 punkti. Korraldajad soovivad asja katsetada Monte Carlo rallil.