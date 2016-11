Rootsi superstaar, tänavu Manchester Unitedisse siirdunud Zlatan Ibrahimovic jätkab oma nime ajalooraamatutesse kirjutamist - mees lõi täna Premier League'i ajaloo 25 000. värava!

Kohtumises Swansea vastu sai Zlatan jala valgeks 21. minutil, kõigest kuus minutit varem oli täpne Paul Pogba. United võitis kohtumise 3:1.

MILESTONE: Zlatan Ibrahimović scores the 25,000th goal in the Premier League era.



It had to be him. pic.twitter.com/oEnufkLXes