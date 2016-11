Kuulus inglise mustkunstnik David Copperfield sōidab Soomest edasi Eestisse esinema. Kui ta laevalt maha tuleb, viiakse ta tolliameti peadirektori kabinetti: "Ah teie arvate, et olete mustkunstnik?" küsib peadirektor. "Ma vōin teile tōestada, et Eesti tolliga vōrreldes olete te alles ōpipoiss. Näete seda arestitud tsisternvagunit seal? Seal on piiritus. Aga nüüd..." vōtab tolli-

ameti peadirektor pitsati, ōhkab sellele ja lööb mingile paberile alla, "aga nüüd on seal roheline hernes! Tehke järgele!"