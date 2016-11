Eesti jalgpallikoondise kapteni Ragnar Klavani koduklubi Liverpool tõusis tänase 6:1 võiduga Watfordi üle ka Inglismaa kõrgliiga liidriks.

Klavanit ennast täna platsil polnud, kuigi tema peamine konkurent, keskkaitsja Dejan Lovren jäi viiruse tõttu kohtumisest eemale. Jürgen Klopp eelistas regulaarse algkoosseisumehe Jose Matipi kõrval mängitada brasiillast Lucas Leivat ning poolkaitsja mängis kohtumise lõpuni.

Liverpooli eest lõi kaks väravad Sadio Mane, täpsed olid ka Philippe Coutinho, Emre Can, Roberto Firmino ja Georginio Wijnaldum.

Liverpool’s biggest wins under Jürgen Klopp:



6-0 vs. Aston Villa

6-1 vs. Southampton

6-1 vs. Watford



Free-flowing football pic.twitter.com/nfMnFNiO6S