Eesti parim kulturist Ott Kiivikas lõpetas eduka aasta vägevalt: kevadel EMil triumfeerinud 39aastane sportlane sai Hispaanias toimunud MMil senise karjääri parima koha ehk tuli oma tütarde silme ees neljandaks.

Eile Benidormis kehakaalus -85 kilo esimesena pjedestaali kõrval seisnud Kiivikasel on kordaminekute kohta huvitav selgitus. Loomulikult on ta ettevalmistusperioodil kõvasti higi valanud, ent kogenud sportlane peab väga oluliseks vaimset seisundit.

"Trenni olen teinud kogu aeg ja mitte vähem kui tänavu," arutleb Kiivikas. "Alati ei sõltu tulemus sellest, kui palju sa harjutasid. Nii mõnigi kord loeb hoopis see, kuidas sul tööl läheb ja kuidas pereasjad laabuvad. Muu foon mõjutab lõpptulemust tunduvalt rohkem, kui inimesed ette kujutavad."

Kiivikas jätkab: "Lõppev aasta on mul igas mõttes õnnelik olnud. Ei ole ju saladus, et mullu lahutasin abielu, kuid tegin ikka päris hea hooaja. Täna viis eksabikaasa (Natalja Nazarenko oli MMil kohtunik) mind lavale, tema uus mees oli teadustaja, saan kõigiga normaalselt läbi. Mõlemad mu tütred olid võistluse ajal saalis. Kui sul on mõnusad emotsioonid, tulebki korralik tulemus. Õnnelik inimene võib imet teha."