Endine Slovakkia hokikoondislane, 2003. aastast NHLis mänginud Marek Svatoš suri kõigest 34aastaselt. Mehe surma põhjused on väljaselgitamisel.

Svatoš tegi NHLis debüüdi 2003. aastal, kui siirdus Colorado Avalanche’i. Seal mängis ta 2010. aastani. Hiljem esindas slovakk veel Omski Avangardi, Nashville Predatorsit, Ottawa Senatorsit ning karjääri lõpuaastatel Bratislava Slovanit ja Kosicet. Karjääri lõpetas ta kaks aastat tagasi.

The Hershey Bears family is saddened to hear about the passing of former Bear, Marek Svatos. Our thoughts & prayers are with his family #RIP pic.twitter.com/D9kED6L8Wn