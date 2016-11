Juunis Team Haanja treeneriks saanud endine suusasprinter Anti Saarepuu kasvatab uue hooaja hakul habet ning siht on selge - enne ta karvu maha ei aja, kui keegi suusatamise MK-etapilt punktid koju toob, vahendasid ETV spordiuudised.

"Marko Kilbiga sai kokkulepe tehtud, et enne ei aja mina habet ja ei aja Marko, kui keegi toob punktid koju!"

Saarepuu sõnul lootust selleks on, kuid kindlasti on peamiseks eesmärgiks veebruari lõpus Lahtis peetav MM. "Kindlasti tiimi üldpilti vaadates... team sprint'is loodan kohta finaalis, samamoodi tavateade - kümne parema hulgas. Kui individuaalselt rääkida, siis endise sportlasena ja nüüd treenerina usun, et vähemalt üks koht kümne piiri peal - me oleme selleks suutelised," rääkis ta.