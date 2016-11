12.05 Kulminatsioonini on jäänud tund. Hiiul harjutavad tantsutüdrukud mängu vaheajal ettekantavat kava. Palaks Ben Haenow ja Kelly Clarksoni "Second Hand Heart" ehk "Taaskasutatud süda". Millised võistkonnad peavad kolme tunni pärast melanhoolsetest armastuslauludest lohutust otsima ja kellele rokib Queeni "We are the champions"?

12.33 Kalju president Kuno Tehva jälgib väljaku serval meeskonna soojendust. Tema Infoneti kolleeg Andrei Leškin sama intensiivselt pildil pole. Jalgpallurite olekust torkab silma ülim keskendumine – kui enamasti leitakse küljejoone juurde jõudes hetk, et pilk tribüünile visata ja mõnele tuttavale naeratada või viibata, siis tiitlimatši eel mitte. Kõik kõrvaline on välja lülitatud.

12.45 Lillekülas algab õrn lumesadu, Hiiul on esialgu taevas lihtsalt pilves. Mõlemal staadionil on valmis seatud traktor, et vajadusel suurema purgaaga võidelda. Samas on teada, et kui lumemölder veski täiega huugama paneb, pole abi ei traktorist ega labidameestest.

13.05 Kõlab avavile nii Hiiul kui ka Lillekülas, samuti Rakveres, Pärnus ja Paides. Hetkeseisuga on paigas ainult, et Tarvas saab viimase ja Pärnu eelviimase koha, positsioonid esimesest kaheksandani on kõik lahtised.

13.08 Ats Purje viib Kalju 1:0 juhtima. Virtuaalne tabeliseis: Kalju 78, Infonet 77, Levadia 76, Flora 74. "Teist mängu järjest olime Kalju vastu alguses väga unised," ei suutnud Infoneti kaitsja Dmitri Kruglov pärast matši kurjustamisest hoiduda, kui talle mängu algust meenutati.

Intervjuu Dmitri Krugloviga. (Alar Truu)

13.24 Rauno Sappinen viib Flora Lillekülas 1:0 juhtima. Virtuaalne tabeliseis: Kalju 78, Infonet 77, Flora 76, Levadia 75. Hiiu staadionil tervitab Kalju fännirühm Roosad Pantrid teadet rõõmsate hõisetega, sest Flora võit sobib Kaljule ideaalselt – tuleb vaid ise Infonetist jagu saada ja tiitel on nende jagu.

13.35 Viimaseks vooruks kollaste kaartide tõttu võistluskeelu teeninud ja kohtumist tribüünilt jälgiv Kalju paremkaitsja Karl Mööli nägu ei jäta õhku kahtlust, mis on keerulisem – tiitlilahingus osaleda või seda vaadata. Mööl närib huuli, tammub jalalt jalale ja

13.51 Vaheajaviled on kõlanud ning rahulolu valitseb Kalju ja Flora leeris, kes on hetkeseisuga kinni vastavalt kullas ja pronksis. Infonet on silmitsi pettumuse ehk hõbeda ja Levadia katastroofi ehk medalita jäämisega, sest neljast tippklubist on eurosarjakoht ja sellega kaasnev auhinnaraha just neile elulises mõttes kõige vajalikum.

13.58 Kalju fännisektori eksootilisim liige, poolakas Filip on rahul, sest 24tunnine bussisõit, et lemmikutele kaasa elama tulla, on praeguse seisuga end ära tasumas. "See, kuidas minust Nõmme Kalju fänn sai, on pikk ja sega lugu, millesse on segatud suur kogus alkoholi. Aga ma olen Kalju fänn. Vaatan internetist nende kõiki mänge ja õpin ka eesti keelt," räägib Filip ja kinnitab viimast väidet paari eestikeelse lausega.

Nõmme Kalju poolakast fänn Filip, kes sõitis Varssavist 24 tundi bussiga, et tulla lemmikmeeskonna hooaja viimasele ja otsustavale mängule.

14.10 Teine poolaeg on igal pool alanud ning selg vastu seina meeskonnad ehk Infonet ja Levadia koguvad tasapisi tuure.

14.17 Kalju keskkaitsja Maximiliano Ugge jätab nurgalööki kaitstes vastutustundetult valveta Infoneti ghanalasest kaitsja Ofosu Appiahi, kes lööb 1:1. Virtuaalne tabeliseis: Infonet 78, Kalju 76, Flora 76, Levadia 75.

Infoneti tõi Hiiul mängu tagasi ghanalase Ofosu Appiahi värav. (Alar Truu)

14.30 Infonet algatab paremal äärel ilusa kombinatsiooni, mille lõpetuseks realiseerib Sergei Mošnikov Jevgeni Harini eeltöö 2:1 juhtväravaks. Kalju on ahastuses – nad langesid reaalaja tabelis hoobilt neljandaks: Infonet 80, Flora 76, Levadia 75, Kalju 75. Infoneti fännide pasunad annavad kuulmekiledele valu.

14.32 Levadia viigistab tänu Jevgeni Kobzari väravale, mis kukutab Flora reaalaja tabelis neljandaks: Infonet 80, Levadia 76, Kalju 75, Flora 74.

14.52 Lillekülas viib Kevin Kauber Levadia pärast Flora kaitseliinis juhtunut halekoomilist segadust 2:1 juhtima, mis tähendab, et kui Kalju suudaks viigistada, otsustatakse tiitel lisamängus Levadia ja Infoneti vahel. Reaalaja tabel: Infonet 80, Levadia 78, Kalju 75, Flora 73.

Kevin Kauberi värav tõi Levadiale 2:1 võidu Flora üle, mis andis lõpuks hõbemedalid. (Tiina Kõrtsini)

15.00 Infoneti meeste ajavenitamise tõttu – selle eest teenivad lasnamäelased neli kollast kaarti – mängitakse Hiiul koguni kaheksa minutit üleaega, mille lõpu eel teenib Kalju soodsalt positsioonilt karistuslöögi, aga Infoneti müür peab. Kristo Tohveri lõpuvile purustab Levadia lootused lisamängust ja pitseerib neljandat hooaega kõrgliigas mängiva Infoneti esimese meistritiitli. Hõbe Levadiale ja pronks Kaljule.

15.02 Hiiul valitsevad vastakad emotsioonid. Kalju mehed lahkuvad platsilt noruspäi, Infonet juubeldab. Hooaja eel Kaljust lahkunud ja Infonetiga liitunud ründaja Vladimir Voskoboinikov tähistab demonstratiivselt Kalju fännisektori ees, mis viimaseid vihastab. Kõlab laul: "Voskoboinikov, mine tagasi Hiinasse!"

15.13 Meistrikarikas saluudi ja fännide juubelduste saatel vastu võetud, sõnab hooaja eel Levadia särgi Infoneti oma vastu vahetanud Kruglov: "Loodan, et klubi ootab ees väga suur areng ja minul õnnestub selles osaleda."

15.22 Kalju mängijad väljuvad riietusruumist nukrate nägudega. "Eestis teenivad mängijad boonuseid kuldmedali eest. Teine ja kolmas koht on kah head, sest saame järgmisel hooajal eurosarjas osaleda, aga mängijad selle eest ei teeni," nendib Ats Purje.

15.28 Flora kaitsja Markus Jürgenson Infoneti tiitlist: "Võitjate üle kohut ei mõisteta. Palju õnne neile esimese tiitli puhul. Neil on kõrge klassiga mängijad ja hea treener. Meil jäi nendega küll saldo plussi, aga see on lollide lohutus."

15.30 Levadia kapten Rimo Hunt: "Lõpp hea, kõik hea! Teine koht on väga hea koht. Oleks patt nuriseda. Kindlasti oleme rahul!" Levadia peatreener Igor Prins Infoneti meistritiitlist: "Nende edu taga on mitu aastat stabiilsena püsinud koosseis – pole nii, et seitse meest läheb ja seitse meest tuleb."

Intervjuu Rimo Hundiga. (Tiina Kõrtsini)

15.36 Viie aasta eest toona veel esiliigas mänginud Infoneti peatreeneriks asunud Aleksandr Puštov vastab küsimusele oma läbisaamisest president Leškiniga: "Ta usaldab mind kui professionaali. Ma ei saa öelda, et võin teha kõik, mida tahan, aga mina austan tema arvamusi ja tema minu otsuseid. Kui meil on erimeelsusi, siis otsime kompromissi. Aga tunnen kõigis oma tööalastes tegemistes presidendi 100%-list tuge, mis tagab mulle töörahu. Eesti tippklubides pole see tavaline.

Meistritiitli tõi meile usk enda tegemistesse ja töösse, usk enda tugevustesse."

***

2015. aasta lõpus oli neljast Tallinna suurklubist põhjust rahuloluks ainult meistriks tulnud FC Floral, sest hõbeda-pronksiga leppinud Levadia ja Kalju tundsid, et olid kulla maha mänginud ning Infonet jäi neljandana ihatud medalivõitlusest väga kaugele.

Aasta hiljem on olukord totaalselt vastupidine – ainuke tõsine kinganinade põrnitseja on Flora, kes tiitlikaitsjana suurepärase positsiooni maha mängis ja ka eurosarjas Gibraltari klubilt piinlikult vastu pükse sai.

Infonetti joovastab meistritiitel. Levadia peab oma erakordselt hõredat komplekteeritust olema hõbedaga (väga) rahul ja kuigi pronks oli Kalju jaoks miinimumprogramm, siis Euroopa liigas kahe vastase alistamine ja kolmandasse eelringi jõudmine on vägev (ja ka tulus) saavutus.

Premium liiga tervikuna tuleb 2016. aastal lugeda võitjate sekka – neljas erinev meister viie aasta jooksul on Eesti pallimängualade lähimineviku kontekstis ainulaadne. Ning kolme klubi tiitliheitluses püsimine viimase vooruni kinnitus tasavägisusest.

***

***

36. voor: Nõmme Kalju – FC Infonet 1:2, FC Levadia – FC Flora 2:1, Pärnu LM – Tartu Tammeka 0:3, Paide LM – Narva Trans 0:0, Rakvere Tarvas – Sillamäe Kalev 0:3.