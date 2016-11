Kui Rootsi superstaar Zlatan Ibrahimovic lõi täna Premier League'i ajaloo 25 000. värava, siis ka teisel vutitähel, Lionel Messil oli täna ajalooline päev. Tõsi, tema tähis läheb kirja ka tema enda vutikontole: argentiinlane lõi täna kohtumises Sevilla vastu FC Barcelona särgis oma 500. klubivärava.

👏⚽️ Counting official matches and friendlies, Messi reaches the figure of 500 goals for FC Barcelona. Well done Leo! #FCBlive #SevillaFCB pic.twitter.com/LtQd6s8534