Õhtulehe sporditoimetus vaatab igal esmaspäeval tagasi möödunud nädala sündmustele ja teeb ennustuse ühe alanud nädala võistluse kohta. Meie 7. novembri valik:

Läinud nädala pluss | Eesti meeste jäähokikoondist sai teist sügist järjest kodujääl mängimas näha. Kui mullune olümpia valikturniir osutus naljavõistluseks, kus jäähoki arengumaade vastu võeti kolm võitu väravate vahega 58:4, siis Balti karikaturniir oli tõsine ja tasavägine võistlus, mis lõpetati seekord teise kohaga. Koondis näitas arvukale kodupublikule, et Eesti mehed oskavad rahvusvahelises plaanis korralikul tasemel jäähokit mängida.

Läinud nädala miinus | Rally Estoniat 2017. aastal ei toimu. Põhjused on arusaadavad – rallimaailmas valitsevad segased ajad ning korraldajad soovivad aastakese puhata – aga kahjutunne see ei vähenda.

Endine tippsõitja Urmo Aava osutus suurepäraseks orgunnimeheks, kelle vedamisel kujunes Rally Estoniast Eesti autospordiaasta vaieldamatu hittsündmus. Jäänud tühimikku ei ole võimalik 2017 täita, sest rahvusvahelise mastaabiga sündmuse korraldamine nipsust ei käi.

Rally Estonia 2017 ei toimu. (Aldo Luud)

Alanud nädala ennustus | 15% on tõenäosus, et Eesti jalgpallikoondis suudab pühapäevases MM-valikmängus võõrsil Belgia vastu kaotust vältida. FIFA edetabel ei räägi täit tõde ja Belgia 4. koht on kerge liialdus, ent suvisel EMil jõudsid Punased Kuradid veerandfinaali ning valiksarja on alustatud kolme puhta võiduga (3:0 vs Küpros, 4:0 vs Bosnia ja Hertsegoviina, 6:0 vs Gibraltar). Sinisärke ootab neetult raske mäng.