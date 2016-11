Möödunud ööl tegi korvpalliliigas NBA suurepärase esituse meie lõunanaaber Kristaps Porzingis, kuid sellest jäi väheks.

New York Knicks võõrustas Utah Jazzi ning pidi vastu võtma 109:114 kaotuse. Porzingis viskas 28 punkti ja võttis maha 8 lauapalli, meeskonna superstaar Carmelo Anthony skooris samuti 28 silma ja kogus üheksa lauapalli. Võitjate resultatiivseim oli Gordon Hayward, kes viskas ka 28 punkti.

Hooaega on väga hästi alustanud Los Angeles Lakers, kes alistas 119:108 Phoenix Sunsi. Nick Young viskas võitjatele 22 punkti, kuid kohtumise resultatiivseim oli 39 silma visanud Trevon Booker. Lakersil on kirjas neli võitu ja kolm kaotust ning eriti muljetavaldav on viimased kaks kohtumist, sest reede õhtul alistati "supertiim" Golden State Warriors.

Teised möödunud öö tulemused:

Memphis Grizzlies - Portland Trail Blazers 94:100

Toronto Raptors - Sacramento Kings 91:96

Dallas Mavericks - Milwaukee Bucks 86:75 (la)

Boston Celtics - Denver Nuggets 107:123