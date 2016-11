Liverpooli peatreener Jürgen Klopp ei kiirusta pärast eilset 6:1 võitu Watfordi üle sündmustest ette ega julge Premier League'i tiitlist veel rääkida.

"Kogume järjest punkte ning peame niimoodi jätkama. Siis alles näeme, millisel kohal võime hooaja lõpetada," rääkis Klopp Liverpooli edust, kes tõusis esimest korda pärast 2014. aasta maikuud Premier League'i tippu.

Too hooaeg lõppes klubile väga kibedalt - kodus kaotati Londoni Chelsea'le ning viigistati Crystal Palace'iga. Viimase mängupäeva võit Newcastle Unitedi üle ei aidanud ning meistriks krooniti Manchester City.

Klopp aga lubab, et praegu on tegu hoopis teise meeskonnaga. "Ma tean, mis juhtus kaks aastat tagasi, aga praegu on meil erinev võistkond," märkis Klopp. "See ei ole sama meeskond, mis 25 aastat tagasi. Me jääme rahulikuks. Oleme praegu parimas positsioonis, aga midagi muud pole juhtunud. Pärast 11 mängu pole meil mingit survet."

Sakslase sõnul on tema hoolealused olnud küllaltki head, aga lisas: "Me ei rääkinud ühtegi sõna Premier League'i tipus olemisest. Minu jaoks on kõige tähtsam, et oleme meeskond, kes suudab mänge võita. Kui siia tulin, palusin aega ja tiimi usku ning pärast 11 mängu küsivad kõik garantiisi."