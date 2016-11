Täna andis FISi murdmasuusatamise direktor Pierre Mignerey Tartu Maratoni korraldajatele ja teistele Worldloppeti sarja suusamaratonidele täpsema selgituse, kuidas tuleb rahvaspordiüritustel rakendada FISi uut reeglit, kus suusakepp tohib olla maksimaalselt 83% suusataja pikkusest.

Mignerey selgitas, et antud reegel kehtib kõikidel FISi sõitudel ja FISi suusatajatele. See tähendab, et näiteks Tartu Maratonil peavad antud suusakepi reeglist rangelt kinni pidama ainult need sõitjad, kellel on FIS kood. Nende hulka kuulub üldjuhul 30-40 eliitsõitjat. Nende hulgas hakatakse teostama pistelist kontrolli.

Ülejäänud Tartu Maratoni osalejate jaoks nimetatud reegel kehtima ei hakka. Küll aga soovitab Klubi Tartu Maraton kõikidel osalejatel antud reeglit eeskujuks seada, kuna see aitaks ka rahvaspordi tasandil klassikalist suusatamist stiilipuhtamalt elus hoida.

44. Tartu Maraton toimub 26. veebruaril. Seejuures on tänu soodsatele lumeoludele 7. novembri seisuga Tartu Maratoni 63km pikkune rada täies pikkuses juba suusatatav. Ligikaudu 50% rajast on heas seisus.