Kalev/Cramo keskmängijat Robert Upshaw´d on viimased nädalad vaevanud põlvevigastus ja viimaste andmete kohaselt on ameeriklane Kalev/Cramost lahkumas.

“Kalev/Cramo leegionäri Robert Upshaw´d vaevab vigastus ning talle otsitakse hetkel asendajat,” vahendas saate produtsent Maxim Tuul Kalev/Cramo peatreeneri Alar Varraku sõnu, seisab meeskonna Facebooki lehel.

Hüvastijätukirja moodi paistab ka Upshaw Facebooki lehele postitatud avaldus. "Sooviksin väga tänada Martin Müürseppa, et ta aitas mul Eesti eluga kohaneda. Ta õpetas mulle väga palju Euroopa korvpallist just läbi selle, mida ta ise kogenud on. Ma ei suuda väljendada, kui tänulik ma talle olen. Lisaks on ta ka päris naljakas."

Upshaw on jõudnud kaasa teha kolmes Kalev/Cramo VTB mängus ning ta on kogunud keskmiselt 5 punkti ning 2,7 lauapalli.