Tonga mäesuusahuviline Kasete Skeen on jätnud oma töö ning lendas Austriasse, et asuda jahtima oma unistust, milleks on jõudmine 2018. aasta Pyeongchangi taliolümpiale.

Ilmselt ei ole Okeaania saarestik just kõige viljakam pinnas talisportlaste kasvatamiseks, kuid 34-aastast meest see ei heiduta.

"See sai alguse süütust naljast, mille ma ühel õhtusöögil tegin. Sõber ütles, et tegelikult see ongi suurepärane idee ja ma peaksin selle ära tegema," kirjeldas Skeen, kuidas tekkis mõtte hakata olümpiapiletit püüdma.