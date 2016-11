Chelsea jalgpallimeeskonna tähtmängija Eden Hazardi eelmine hooaeg oli kohutav, kuid tänavu on ründav poolkaitsja end taas leidnud. 25-aastase belglase sõnutsi leidis on edu mõtlemises kinni.

"Eelmine hooaeg oli minu jaoks raske. Üritasin olla sama mängija, kes ka aasta varem," meenutas Hazard.

"Nüüd üritan mängida nii nagu siis, kui ma olin veel laps. Naudin mängimist täiel rinnal. Minu positsioon võrreldes varasemaga on samuti veidi muutunud, lähen rohkem keskele, millega kaasneb ka rohkem vabadust."