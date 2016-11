USAs õppiv ja harjutav ujuja Ralf Tribuntsov ei osale detsembri alguses Kanadas peetaval lühiraja MMil, küll aga tuleb ta kümme päeva hiljem algavatele Eesti meistrivõistlustele.

Lõuna-California ülikooli peatreener Dave Salo tahab, et Tribuntsov pigistaks endast maksimumi ülikooli eest võisteldes. Samas on MMi ajal kavas ka eksamid, mille edukas sooritamine on Eesti eliitujujale väga tähtis.

Hiljuti võistles Lõuna-California ülikool Arizona maaülikooliga. Tribuntsov sai sel jõuproovil mitu esikohta, 100 jardi selili läbis oma hooaja tippmargiga 47,40. Järgmise etteaste teeb 22aastane eestlane 19. novembril.

Rõõmustavalt arenevad meie tulevikulootused. Kertu Ly Alnek parandas Riias 100 m kroolis kaks korda isiklikku rekordit: eelujumises oli tema aeg 55,56 ja finaalis 55,01. Triin Aljandile kuuluvast Eesti täiskasvanute rekordist jäi Siiri Põlluveeri õpilasel vajaka ainult 33 sajandikku.