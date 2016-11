"Ma polnud veel sentimeetririhma välja võtnud, et suusakeppe mõõta," ütleb Eesti jalgpallikoondise endine tugitala Raio Piiroja, kes kavatseb osaleda Tartu maratonil. Pärast eilset Rahvusvahelise Suusaliidu (FIS) otsust ei peagi ta seda tegema.

Nimelt selgitas FISi murdmasuusatamise direktor Pierre Mignerey Tartu maratoni ja teiste Worldloppeti sarja võistluste korraldajatele, kuidas tuleb rahvaspordiüritustel rakendada uut reeglit, mille põhjal tohib suusakepp olla maksimaalselt 83 protsenti võistleja pikkusest.

Mignerey sõnul kehtib nimetatud reegel kõigil FISi sõitudel ja FISi suusatajatele, mis tähendab, et Tartu maratonil peavad sellest rangelt kinni pidama ainult need sõitjad, kellel on FIS-kood. Üldjuhul osaleb ühel maratonil 30-40 eliitsõitjat ja nende hulgas hakatakse teostama pistelist kontrolli.

Piiroja on end kolm korda Tartu maratonile kirja pannud, ent rajale on jõudnud vaid korra. "Seekord on kindel minek," kinnitab ta. "Aga pikast suusakepist on abi vaid nendel, kellel võimsust on."