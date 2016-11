Barcelona ründaja Luis Suarez lisas oma Instagrami kontole foto, kust paistab jalgpalluri ning tema kallima uus tätoveering.

"Koos. Võitleme oma unistuse nimel. Ma armastan sind," seisis tekst postituse kõrval.

Pildilt on näha, et armunud on oma sõrmedel lasknud maalida lõvid.

Juntos, luchando por nuestros sueños. Te amo mi vida @sofibalbi Together. Fighting for our dreams. I love you @sofibalbi A photo posted by Luis Suarez (@luissuarez9) on Nov 7, 2016 at 4:14am PST

Luis Suarez on tänavusel hooajal Hispaania liigas 11 mänguga löönud 8 väravat ning andnud 3 resultatiivset söötu. Barcelona hoiab Madridi Reali järel teist kohta.