Tänavusel hooajal jääb WRC-sarjas sõita veel üks etapp, kuid juba on selge, et tuleval aastal ootab sõitjaid ees paar olulist muudatust.

Esimesena viiakse läbi uuendus, mis on varasemalt palju pahameelt valmistanud näiteks Sebastian Ogierile. Nimelt puudutab see võistlejate rajale mineku järjekorda.

Kui varasemalt pidi üldliider startima esimesel kahel päeval esimesel võistluspäeval, siis järgmisest aastast on see nii vaid avapäeval. Vahe tuleneb eelkõige kruusarallidel, kus tagant tulijatel on selge eelis. Näiteks tänavusel hooajal ei õnnestunud Ogieril kuuel rallil järjest võita, mis kõik olid sõidetud kruusal.

See tähendab, et alates teisest päevast alustavad sõitjad avapäeva tulemuste pööratud järjekorras. Antud reeglimuudatus oli jõus veel mõni aeg tagasi, kui pärast 2014. aastat viidi läbi uuendus.

Teine suurem muudatus seisneb "Power Stage" punktisüsteemis. Kui varasemalt teenis esikolmik vastavalt 3, 2 ja 1 punkti, siis nüüd saavad preemiat viis paremat. Nüüdsest saab esimene 5, teine 4 ja iga järgnev ühe punkti vähem.