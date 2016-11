Viimastel nädalatel vigastusega maadelnud 18aastane Mattias Käit ei liitu homme koguneva jalgpallikoondisega, vaid läheb hoopis neljapäeval Londonis operatsioonile.

Nimelt selgus uuringutest, et Käiti vaevab sportlase song. "Käisin kahe arsti juures, üks ei näinud ultrahelist, et song oleks, teine aga ütles käega katsudes, et on tunda songa ja on vaja opereerida," sõnas Käit.

Tasapisi treenima võib Käit taas hakata umbes nelja nädala pärast. Viimati mängis ta jalgpalli 17. oktoobril Fulhami U23 rivistuses Swansea vastu, kuid palus poolajal treeneril vahetust.

Sportlase songa seletas kolme aasta eest Õhtulehe lahti korvpallikoondise arst Kalle Põder: "Reeglina tunneb inimene valu alakõhus ja tegemist on kõhu välimise põikilihase lihaskiudude lõhestumisega. See ei pruugi olla lihaserebend, kiud liiguvad kahte lehte laiali, avaldavad närvidele survet ja see teebki valu. See vigastus, mis erineb tavalisest songast, võib sportlastel tekkida teatud kiireid liigutusi tehes."